Video ⟩ Samoilovs/Šmēdiņš savā pēdējā kopīgajā turnīrā kļūst par Latvijas čempioniem

Šmēdiņam šī ir karjerā pēdējā sezona profesionālajā pludmales volejbolā. Pēc Latvijas čempionāta fināla Samoilovs/Šmēdiņš plāno piedalīties arī "King of the Court Royal Championships" turnīrā Roterdamā no 5. līdz 10.septembrim, taču Latvijā titulēto duetu kopā spēlējām, visticamāk, vairāk nevarēs redzēt.