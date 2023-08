Žagars: Spēlējām ar visu enerģiju Daira un visas Latvijas dēļ

"Spēles brīdī pat par to nedomāju. Redzēju, ka Batums man nāca virsū, taču nekādas pielāgošanās neveicu. Vienkārši klausījos, ko treneris no soliņa saka, kā jāspēlē, un to arī mēģināju darīt," skaidroja Žagars.