Foto un video ⟩ Banki: Man bija misija atbrīvoties no stereotipiem, kas raksturo Latvijas basketbolu

"Mēs respektējam savus pretiniekus, un bija skaidra ideja par to pret kādu komandu būs jāspēlē. Kad pievienojos Latvijas izlasei, man bija misija atbrīvoties no stereotipiem, kas raksturo Latvijas basketbolu un spēlētājus. No pašas pirmās dienas es jutu komandas vēlmi tikt vaļā no šiem stereotipiem un šodien bija vēl viens solis uz augšu, lai izveidotu kopīgo identitāti. Šīs vakars padarīs mūs visus pārliecinātākus un tas padarīs spēlētājus par labākiem komandas biedriem un personām," skaidroja treneris.