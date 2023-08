Visockis-Rubenis ieskicē Latvijas plānu cīņai pret Kanādu: Mūsu uzdevums ir izveidot "sienu"

"Arī. Viens no plāniem. It sevišķi, kad sākas maiņas, viņi spēlē ar vienu centra spēlētāju. Un nosacīti centru, patiesībā, jo Oliniks vairāk ir tāds perimetra spēlētājs. Mums ir priekšrocība groza apakšā," sacīja treneris.

"Viņš to dara pietiekoši efektīvi. Mums tam ir savas plāns. Galvenais mūsu uzdevums ir apturēt to viņu ātro pāreju. Neatkarīgi, vai to iesāk Oliniks, vai kāds cits. Teju katrs tajā komandā var izcīnīt atlēkušo bumbu un iesākt ātro uzbrukumu. Mūsu uzdevums ir izveidot "sienu", lai mēs ātrajā pārejā neatdotu metienus no groza apakšas," pretinieku daudzpusību izceļ latviešu speciālists.