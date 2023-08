Kanādas treneris uzskata, ka Šmits ir NBA līmeņa spēlētājs

Patlaban turnīrā visas 32 komandas katra aizvadījušas divas spēles. Latvijas izlase ir Pasaules kausa līdere tālmetienu realizācijā ar 45,7% precizitāti (32 no 70). Arī kanādieši daudz neatpaliek, ieņemot trešo vietu (43,9 jeb 29 no 66). Otrā patlaban Dienvidsudāna (44,6% jeb 25 no 56).