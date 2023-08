Video ⟩ Vozņacka ar uzvaru atgriežas "Grand Slam" turnīros

ASV atklātā čempionāta otrajā kārtā dānietes pretiniece būs ar 11. numuru izsētā divkārtēja Vimbldonas čempione Petra Kvitova (WTA 11.) no Čehijas. Pirmās kārtas mačā čehiete ar 6-1, 7-6 (7:5) pārspēja Kristinu Buksu (WTA 65.) no Spānijas.

Pie uzvarās pirmajā kārtā tika arī ar sesto numuru izsētā mājiniece Koko Gofa, sacensību 24. rakete Magda Linete no Polijas, ar 30.numuru izsētā Sorana Kristea no Rumānijas un ar 32. numuru izliktā beļģiete Elise Mertensa.

No izsētajām tenisistēm pirmo kārtu nepārvarēja ar astoto numuru izliktā grieķiete Marija Sakari, kā arī 16. rakete Veronika Kudermetova un ar 28. numuru izliktā Anhelina Kaļiņina no Ukrainas. Kudermetova ar 5-7, 4-6 atzina amerikānietes Bernardas Peras pārākumu, bet ukrainiete ar 4-6, 5-7 piekāpās Sārai Sorrivesai Tormo no Spānijas.