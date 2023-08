Video ⟩ Līdz nokritīs riteņi. Leģendārais skeitborda pionieris Tonijs Hauks

Hauks ir mūsdienu vertikālā skeitborda pionieris. 1999. gada X-Games sacensībās viņš pirmo reizi izpildīja The 900 (900 grādu jeb divarpus apgriezienus gaisā). Tas bija elpu aizraujošs brīdis, kas skeitbordā pavēra jaunu dimensiju.

