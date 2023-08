Biedrība: Nav skaidrs, vai U15 basketbolistu ģērbtuvēs tiešām notikusi seksuāla vardarbība

Ķelle zināja stāstīt, ka šobrīd zināms, ka "puiši bijuši priecīgi pēc spēles un ģērbtuvē pašapmierinājušies", bet neesot skaidri sīkāki apstākļi, piemēram, vai kāds no puišiem nav vēlējies piedalīties. "Šeit rodas jautājums - vai tiešām ir noticis vardarbīgs dzimumakts pret puisi, kurš to nav vēlējies, vai tomēr iesaistītie ir tikai attēlojuši dzimumakta kustības, it kā jautri pavadot laiku? Tas nav noskaidrots. Bet jau šobrīd dzirdam viedokli par to, ka te ir notikusi seksuāla vardarbība," izteicās Ķelle.