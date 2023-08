Karjeru atsākusī Vozņacka sasniedz "US Open" trešo kārtu

Trešajā kārtā 2009. un 2014. gada "US Open" finālistes Vozņackas pretiniece būs mājiniece Dženifera Breidija, kura WTA rangā ieņem vien 433. vietu. Breidija otrajā kārtā parūpējās par pārsteigumu, ar 6-1, 2-6, 6-2 pieveicot ar 24. numuru izsēto Magdu Lineti (WTA 24.) no Polijas.

Trešajā kārtā trešdien bez cīņas iekļuva pasaules ceturtā rakete Jeļena Ribakina no Kazahstānas, kuras pretiniece Ajla Tomljanoviča (WTA 127.) no Austrālijas kortā nedevās. No izsētajām tenisistēm nākamo kārtu sasniedza sasniedza arī čehiete Karolīna Muhova (10.), Belinda Benčiča (15.) no Šveices, rumāniete Sorana Kirstea (30.) un Elisa Mertensa (32.) no Beļģijas.