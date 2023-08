Dubra un Zviedris atgriežas Latvijas izlasē. Kandidātu lokā iekļauti divi debitanti

Dubra un Zviedris jūnijā bija bez spēļu prakses un izlaida arī iepriekšējo nometni. Savukārt pirmo reizi uz izlasi izsauktais Sprūds kopš 2019. gada spēlē Luksemburgas čempionātā un šovasar pievienojās Luksemburgas čempionvienībai "Swift Hesperange", piedaloties tās rindās arī eirokausu mačos. UEFA Eiropas Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā viņš palīdzēja savai komandai pārvarēt Velsas "The New Saints" pārākumu, bet trešajā kvalifikācijas kārtā viņa komanda piekāpās "Struga" no Ziemeļmaķedonijas.