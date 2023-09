Video ⟩ Pasaules ranga līderis Alkarass sasniedz "US Open" trešo kārtu

Spānijas tenisists otrās kārtas spēlē ar rezultātu 6-3, 6-1, 7-6 (7:4) uzvarēja savu kādreizējo treniņu partneri Loidu Herisu no Dienvidāfrikas Republikas ( ATP 177.).

Vēl ceturtdien bulgārs Grigors Dimitrovs (ATP 19.) ar 6-3, 6-4, 6-1 uzvarēja bijušo "US Open" čempionu Endiju Mareju no Lielbritānijas (ATP 37.) un nākamajā kārtā tiksies ar 2020.gada finālistu Alkesandru Zverevu no Vācijas (ATP 13.).