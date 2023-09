Banki komentē basketbola izlases satriecošo Pasaules kausa spēli ar Spāniju

"Būt pastarīšiem tik grūtā grupā un saskarties ar traumām pirms atbraukšanas un turnīra laikā, lika mums nonākt pozīcijā, kurā mums nav ko zaudēt. Tas ir papildu spēks un impulss katru dienu pierādīt to, ka mēs šeit iederamies. Ir svarīgi nepazaudēt šo identitāti," teica Banki.

Viņš izcēla, ka mača laikā bijušas 14 vadības maiņas un spēle ritējusi augstā intensitātē, kā arī to, ka latviešiem izdevies jau mača sākumā laukumā doties ar augstu enerģijas līmeni gan aizsardzībā, gan uzbrukumā.

"Jau no paša sākuma parādījām labu enerģiju, neskatoties uz to, ka komandu izmēros bija starpība. Izvēlējāmies mazāku sastāvu, bet pieturējāmies pie tā visas spēles garumā. Rolands [Šmits], Dāvis [Bertāns] un Rodions [Kurucs] izdarīja lielisku darbu, lai cīnītos ar viņu daudzpusību un fizisko spēku. Visi iedvesmojās no tā, kā mēs iesākām spēli," skaidroja Banki.