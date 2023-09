"Mums nāksies nedaudz padomāt." Visockis-Rubenis brazīliešus raksturo kā grūti prognozējamu komandu

Tāpat treneris izcēla to, ka Brazīlijas basketbolisti nav pārāk kustīgi laukumā, taču izceļas ar meistarību konkrētās lietās un labu saspēles vadītāju, kas veido teju pusi no visas komandas snieguma.

"Viņi var uzbrukt no perimetra, bet laterāla mobilitāte viņiem nav tik laba, tāpēc tie ir caurumi, kurus gribam izmantot. Viņu atslēgas spēlētājs ir saspēles vadītājs Jagu Santuss, kurš principā ir puse no komandas. Viņš ir tas, kurš disciplinē un vada komandu. Santuss pret Kanādu bija tas, kurš piegādāja piespēles kā kurjers, bet, kad vajadzēja izšķirt spēli, viņš ar diviem caurgājieniem to izdarīja," stāstīja treneris.