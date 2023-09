Video ⟩ Vācijas izlases līderis Šrēders spēles laikā sastrīdējies ar galveno treneri un Taisu

‘SIT DOWN!’ 🗣️ 🇩🇪 Gordon Herbert & Dennis Schroder got into a heated argument 😡 #FIBAWC #WinForAll pic.twitter.com/JhhDAV8qwa

"Tā tas notika arī šodien. Mēs to sakārtojām, un es viņam teicu: "Lūk, kas tev jādara. Man var teikt to pašu." Protams, viņš bija nedaudz dusmīgs, bet atdeva no sevis visu to labāko. Es domāju, ka tā arī notika. Viņš mums daudz palīdzēja aizsardzībā un uzbrukumā, un mēs uzvarējām vienu no čempionāta labākajām komandām," pauda Vācijas valstsvienības saspēles vadītājs, kurš vidēji spēlē šajā turnīrā guvis 19,8 punktus un veicis 6,8 rezultatīvas piespēles partneriem.