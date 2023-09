Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Līderu zaudējumi un intrigas līkloči

Vispirms "Riga FC" komanda savā laukumā "Skonto" stadionā ar 3:5 zaudēja virslīgas jaunpienācējai FS "Jelgava" komandai un man jāatkārto tas, ko rakstīju iepriekšējā reizē – proti, kaut mums katru gadu būtu tāds virslīgas jaunpienācējs. Pretinieks nenovērtēšana? Spēles sākumā – iespējams, taču jau diezgan ātri nenovērtēšanai vajadzēja pazust (28. minūtē rezultāts jau bija 3:1 jelgavnieku labā). Neierasts sākumsastāvs, ļaujot palikt malā dažiem no pamatspēlētājiem? Droši vien, ka tas ietekmēja, taču tad rodas jautājums – kas tad tie par sapirktiem spēlētājiem, ja viņi nespēj uzvarēt virslīgas jaunpienācēju, kura rindās lielākā daļa ir pašmāju futbolisti bez virslīgas spēļu pieredzes (līdz šai sezonai)? Tā bija laba iespēja sevi apliecināt tiem, kuri līdz šim spēlēja mazāk, taču reti kurš to izdarīja. Var, protams, runāt arī par veiksmi, jo gandrīz katrs no Jelgavas komandas sitieniem vārtos beidzās ar gūtiem vārtiem, taču nevar neminēt arī laukuma saimnieku robus aizsardzībā. Likās, ka pēc partraukuma viss nostāsies savās vietās, taču notika pretējais – 49. minūtē Jelgavas komanda panāca 4:2, bet 57. minūtē – jau 5:2! Izglābties "rīdzinieki" nevarēja. Kad rezultāts jau bija 3:5, tad atlikušajās apmēram 20 minūtēs (ar kompensācijas laiku) viņiem bija tikai viena patiešām reāla iespēja gūt vārtus (bumba trāpīja pa vārtu stabu). Kā lai neatceras abu komandu pirmo spēli šajā sezonā, kad rīdzinieki izglābās no zaudējuma tikai kompensācijas laika pēdējās sekundās. Jelgavas komanda bija zaudējusi "rīdziniekiem" sešās iepriekšējās savstarpējās spēlēs, bet uzvarējusi to pēdējo reizi bija 2019. gada sezonas trešajā riņķī (1:0).