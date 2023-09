Vēsturiski pirmais pasaules čempionāts skriešanā jau pēc mēneša norisināsies Rīgā

Latvijas aktīvākie uzņēmumi pasaules čempionātā sacentīsies Signet Bank komandu kausā

Signet Bank komandu kausam, kas ir pasaules čempionāta jaunums, jau kvalificējušās vairāk nekā 50 Latvijas uzņēmumu komandas, kuru darbinieki apņēmušies pieveikt kādu no Pasaules čempionāta distancēm. Lielākās no komandām nāk no tādiem labi zināmiem Latvijas uzņēmumiem un organizācijām kā airbaltic, Tietoevry, Mēness aptieka, Swedbank, LMT, Rīgas valstspilsētas pašvaldība, VISMA LABS un citiem.