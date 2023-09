Video ⟩ Žagars pirms spēles pret Vāciju: Nedrīkstam tagad "iečurāt biksēs"

Pirms šīs atbildīgās spēles PK viens no spilgtākajiem spēlētājiem Žagars intervijā LBS pauda, ka no vāciešiem nedrīkst nobīties.

"Tas bija mūsu mērķis - tikt ārā no grupas, no tās "nāves grupas". Mums visi teica, ka nekad nevarēsim to izdarīt. Kad mēs to izdarījām, tās bija vienkārši nereālas emocijas. Bija tāds emociju sprādziens. Man liekas, ka kas tāds man bija vienīgo reizi karjerā. Pat Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA) man tādu emociju nebija vispār," sacīja Kurucs.