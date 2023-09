Video ⟩ Medvedevs uzvar divu Krievijas tenisistu duelī. "US Open" pusfinālā iekļūst arī Alkarass

Pašreizējais "US Open" čempions spānis Alkarass ceturtdaļfinālā ar rezultātu 6-3, 6-2, 6-4 pārspēja 2020.gada finālistu Aleksandru Zverevu no Vācijas ( ATP 12.).

Medvedevam ASV atklātais čempionāts ir veiksmīgākais "Grand Slam" turnīrs. Ņujorkā viņš 2021.gadā kļuva par čempionu, bet kopumā šeit uzvarējis 28 mačus jeb 85% no spēlēm.

Otrā pusfinālā tiksies ranga vicelīderis Novaks Džokovičs no Serbijas un neizsētais amerikāņu talants Brendons Šeltons (ATP 47.). Pirmo reizi kopš 2011.gada "US Open" pusfinālos iekļuvuši ranga pirmie trīs numuri, pirms 12 gadiem to paveicot Džokovičam kopā ar spāni Rafaelu Nadalu un šveicieti Rodžeru Federeru.