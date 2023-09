Tikai vienreiz gadā – drifts Biķernieku trases Raganas katlā jau šajā nedēļas nogalē

Raganas katls piesaista braucējus un skatītājus ar savu specifiku – drifts netiek vērots no tribīnēm, bet no trasē esošajiem kalniņiem; arī ieeja Raganas katlā ir no pavisam citas puses – no Biķernieku ielas jeb meža puses, tas noteikti jāatceras visiem skatītājiem ierodoties uz posmu. No dalībnieku parka nav iespējams redzēt trasi, tāpēc visi braucēji, mehāniķi, skatītāji satiekas vienuviet, Raganas katlā, lai kopā baudītu sacensības. Raganas katlā ir atvērtais dalībnieku parks, kuru nemaz nav iespējams apiet, jo citādi nebūs nemaz iespējas nokļūt līdz sacensību norises vietai. No ieejas līdz skatītāju zonai ir 500 metri – visa ceļa garumā atrodas dalībnieku parks, un ik pa minūtei pabrauc garām kāds sporta auto, jo drifteriem ir apļveida kustība uz startu. No trases malās esošajiem kalniņiem ir iespējams pārredzēt teju visu trasi, bet būs arī video ekrāns skatītājiem trases pārredzēšanai un papildu ekrāns arī dalībnieku parkā. Organizatori aicina droši ņemt līdzi savus krēslus, pufus utt. no mājām, lai ar komfortu baudītu driftu Raganas katlā.