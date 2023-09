Foto un video ⟩ Banki: Nebija īpašu emociju, tikai bauda redzēt, kā komanda saslēdzās kopā

"Laba uzvara, neskatoties uz to, ka bija maz laika atjaunot gan fizisko, gan mentālo enerģiju pēc vakardienas spēles pret Vāciju. Mums nebija iespējas sagatavoties pēc mūsu ierastās rutīnas. Komanda parādīja savas vērtības pēc vāja spēles sākuma, un viņi parādīja, ka viņiem šī spēle ir nozīmīga," teica Banki.

"Spēlētāji atrada sajūtas, lai spēlētu ar mūsu ierasto ritmu. Bija patīkami redzēt komandu spēlējam tā, kā es to sagaidu. Beigās bija grūti, bet laba uzvara, kas sniedz iespēju nākamajā mačā cīnīties par piekto vietu," piebilda itāļu speciālists.

"Dažu spēļu laikā viņi ir kļuvuši par paraugiem un viņiem kā paraugiem vajag iedvesmot cilvēkus. Šovakar no spēlētājiem tika sagaidīts tas, ka viņiem jāparāda savas vērtības, ko viņi arī izdarīja. Viņi ir pelnījuši kļūt par paraugiem un tas nav atkarīgs no uzvarām, bet no attieksmes. Vērtības ir tas, kas padara cilvēkus īpašus," stāstīja treneris.