Ostapenko WTA rangā pakāpjas par piecām vietām; Semeņistajai personīgais rekords

Savukārt par WTA ranga līderi kļuvusi neitrālā tenisiste Arina Sabaļenka, kura uz otro vietu nobīdījusi polieti Igu Švjonteku. No sestās uz trešo vietu pakāpusies amerikāniete Koko Gofa, ceturtā joprojām ir Kazahstānas tenisiste Jeļena Ribakina, bet uz piekto no trešās vietas noslīdējusi Džesika Pegula no ASV. No devītās uz sesto vietu pakāpusies čehiete Marketa Vondroušova, divas vietas zaudējusi un septītā tagad ir tunisiete Onsa Žabēra, kamēr čehiete Karolīna Muhova veikusi divu vietu kāpumu un ieņem astoto pozīciju. Devītā ir grieķiete Marija Sakari, kura rangā zaudējusi vienu vietu, bet labāko desmitnieku noslēdz trīs pozīcijas zaudējusī francūziete Karolīne Garsija.