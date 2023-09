Baltijas drifta sezonas noslēgumā uzvar Bertāns, par Baltijas čempionu kļūst Jurka

Finālā Bertāns turpināja demonstrēt izcilus sekojošos braucienus, piebraucot tik tuvu konkurentiem kā neviens cits. Lai arī Pīroja bija nopietns konkurents, šoreiz labāku sniegumu parādīja Bertāns, tādējādi izcīnot uzvaru Baltijas sezonas noslēdzošajā posmā. Neraugoties uz to, ka Bertāns šajā sezonā piedalījās vien četros no sešiem Baltijas posmiem, ar šo uzvaru sezonas noslēgumā viņam kopvērtējumā izdevās pakāpties uz trešo vietu. Cīņā par trešo vietu pārāks par lietuvieti Čirbu bija Jānis Jurka, kuram ar to pietika, lai kļūtu par 2023. gada Baltijas drifta čempionu. Otrajā vietā kopvērtējumā palikušais armēnis Ramans Kandracenka sezonas noslēgumā izstājās jau TOP 16 kārtā, piekāpjoties lietuvietim Andrjum Vasiļasukam.