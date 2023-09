Treneris Visockis-Rubenis: Jāizmanto brīdis, kad basketbols ir populārs

"Lai šis brīdis būtu ilgtspējīgs, ir jāiesaista bērni. Jāizmanto brīdis, kad basketbols ir populārs, tad arī izdosies varbūt ne katru gadu, bet regulāri tikt uz turnīriem. Masveidība ir pats galvenais, tad arī izkristalizēsies, kuri gribēs iet profesionālajā sportā, kuri gribēs studijas apvienot ar sportu vai arī kādi gribēs to darīt vienkārši amatieru līmenī un būs līdzjutēji, kuri brauks līdzi izlasei," stāstīja treneris.

Visockis-Rubenis arī atklāja, ka ļoti daudz mācījies ne tikai no Banki, bet arī no otra asistenta Jāņa Gailīša. Finālturnīra laikā treneri viens no otra smēlušies zināšanas, bijušas arī viedokļu atšķirības, taču tas piederot pie lietas, teica Visockis-Rubenis.