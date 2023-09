Eiropas Sporta nedēļa visā Latvijā no 23. līdz 30. septembrim

Pārmaiņas dzīvesveidā un cilvēku paradumos pēdējās desmitgadēs ļoti būtiski ietekmējušas sabiedrības veselību – darba, dzīves, atpūtas un sociālās vides izmaiņas veicinājuši mazkustīgu dzīvesveidu, nepietiekošu fizisko aktivitāti, liekā svara un aptaukošanās pieaugumu. Līdz pat 45% eiropiešu nenodarbojas ar fiziskām aktivitātēm vispār, bet 44 % sēžot pavada no 2,5 līdz 5,5 stundām dienā. Liekais svars ir teju 60% Eiropas reģiona pieaugušo iedzīvotāju un katram trešajam skolas vecuma bērnam Latvijā ar fiziskām aktivitātēm regulāri nodarbojas vien 9% iedzīvotāju, bet katrs trešais atzīst – nesporto vispār.

Pasaules veselības organizācija uzsver – lielāko daļu jeb vairāk 3/4 no hronisko saslimšanu priekšlaicīgas mirstības gadījumiem novērst, ja cilvēki koriģētu dzīvesveidu, tajā skaitā – pietiekoši nodarbotos ar fiziskajām aktivitātēm ikdienā.

"Mūsu mērķis Eiropas Sporta nedēļā ir atgādināt – fiziskās aktivitātes ikdienā lielākai daļai no mums primāri svarīgas, lai rūpētos par savu fizisko un garīgo veselību. Tikai pēc tam nāk sportiskie sasniegumi," uzsver LSFP prezidents Einars Fogelis. "Es ticu, ka ieteicamās 150 minūtes nedēļā fiziskām aktivitātēm var atrast ikviens – tā var būt pastaiga, ceļš no darba vai skolas uz mājām, pusdienu pauze vai pārgājiens ar ģimeni uz parku vai mežu brīvdienās. Svarīgi darīt to, kas patīk un veidot ikdienas ieradumu – tas uzturēs veselību un dzīvesprieku."