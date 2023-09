FIBA iekļauj Žagaru un Gražuli starp Pasaules kausa 13 progresējušākajiem spēlētājiem

"Žagars pierādīja, ka ir viens no pašiem labākajiem planētas aizsargiem. Viņa duelis ar savu bijušo bosu Braunšveigas "Lowen" klubā Denisu Šroderu ceturtdaļfinālā bija lielisks," pamato FIBA.

Uzbrucējs guva 24 punktus, realizējot 11 no 15 metieniem no spēles, mačā ar Brazīliju un 28 punktus (12/13 metienos no spēles) - dažas dienas vēlāk spēlē ar Itāliju.