Spānijas futboliste Ermoso: Mums draud ar juridiskām un ekonomiskām sankcijām

Ruvjaless pēc tiepšanās tomēr pagājušajā nedēļā atkāpās no federācijas prezidenta amata, taču izlases spēlētājas solīja turpināt boikotu, pieprasot pārmaiņas RFEF. Tas gan nebija šķērslis jaunajai izlases galvenajai trenere Montserratai Tomē pirms UEFA Nāciju līgas mačiem 23 kandidāšu sastāvā iekļaut 15 Pasaules kausa dalībnieces.

Pirmdienas vakarā futbolistes paziņoja, ka vērtēs iespējas juridiskās sekas RFEF solim viņas izsaukt uz izlasi, lai gan norādījušas to nedarīt un publiski paskaidrojušas savu nostāju. Spānijas sporta likumā atrunāts, ka par atteikšanos spēlēt izlasē pēc izsaukuma var piemērot no 3000 līdz 30 000 eiro naudas sodu, kā arī diskvalifikāciju no diviem līdz 15 gadiem.