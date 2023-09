Žabēra, Sakari un Garsija iekļūst Gvadalaharas "WTA 1000" astotdaļfinālā

Turnīra pirmā rakete Žabēra ( WTA 7.) ar 6-2, 6-2 otrajā kārtā apspēlēja amerikānieti Alīsiju Pārksu (WTA 45.), ar otro numuru izsētā Sakari (WTA 9.) ar 6-2, 6-4 pieveica Stormu Hanteru (WTA 157.) no Austrālijas, bet ar trešo numuru izliktā Garsija (WTA 11.) grūtā cīņā ar 4-6, 7-6 (5), 6-4 uzvarēja neitrālo sportisti Aleksandru Sasnoviču (WTA 89.).

No izsētajām tenisistēm trešo kārtu nesasniedza arī ukrainiete Anhelina Kaļiņina (12.), kuru ar 6-2, 7-6 (7:5) pieveikusī Sofija Kenina (WTA 53.) no ASV trešajā kārtā tiksies ar Latvijas pirmo raketi Aļonu Ostapenko, un Elise Mertensa (13.) no Beļģijas, kura ar 3-6, 4-6 atzina kanādietes Leilas Fernandesas pārākumu.