Latvijas kausa finālā tiksies abas spēcīgākās Rīgas komandas

Puslaika vidū noteikumu pārkāpuma dēļ netika ieskaitīti mājinieka Antonija Kontrerasa ar raidījumu ārpus soda laukuma iesistie vārti, bet vadībā "Riga" izvirzījās 41. minūtē pēc stūra sitiena no laukuma labās puses izspēles. Milošam Jojičam ieskaitot rezultatīvu piespēli, vārtus ar galvu guva Marko Regža, kurš to no tuva attāluma raidīja vārtu tālajā stūrī.