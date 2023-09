Video ⟩ Hokejists Zadorovs: Saprotu, ka pēc šīs intervijas Krievijā vairs nevarēšu atgriezties

28 gadus vecais Zadorovs nosoda Krievijas karu Ukrainā un ir viens no retajiem Krievijas sportistiem, kas par to runā atklāti. Viņš neatbalsta Kremļa un Putina politisko kursu.

"Uzskatu, ka tās lietas, par kurām es runāju, iemācīs vai atvērs mūsu jaunajai paaudzei acis," viņš sacīja. "Es ceru, ka tā būs. Ceru arī, ka jaunieši nebaidīsies izteikties, un, manuprāt, tas ir vienīgais demokrātiskais ceļš Krievijā - cilvēkiem nevajadzētu baidīties izteikties. Saprotu, ka Krievijā to ir ļoti grūti izdarīt, jo viss tiek kontrolēts. Bet tiem, kuri ir okeāna otrā krastā un mīl savu valsti, tas jādara. Ja es par to nerunāšu, tad kurš par to runās..."