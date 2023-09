Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Afanasjevam – rekords, trio – par divām vietām uz Eiropu

Jebkurā citā reizē spēle Salaspilī starp "Super Nova" un BFC "Daugavpils" (1:0 daugavpiliešu labā) nebūtu izpelnījusies īpašu uzmanību, taču šoreiz bija cits gadījums – daugavpilietis Valerijs Afanasjevs varēja kļūt par rekordistu spēļu skaita ziņā virslīgā. Viņš izgāja uz maiņu 77. minūtē, lai palīdzētu noturēt minimālo pārsvaru, un varēja pat gūt vārtus. Pirmais Valeriju apsveica eksrekordists Igors Korabļovs, kurš ir viens no "Super Nova" treneriem.

Jau nākamajā dienā viņš trenera lomā devās uz spēli ar 2008. gadā dzimušajiem futbolistiem. Kopš atgriešanās no Liepājas Valerijs pabeidza Daugavpils universitāti un trenera kursus un jau piecus gadus trenē jaunos futbolistus. Vispirms viņš palīdzēja Jurijam Sokolovam trenēt 2003. gadā dzimušos futbolistus, bet tagad trenē 2008. gadā dzimušo puišu komandu. Un turpina trenēties un spēlēt pats.

"Taču arī tā tiks sasniegta tikai tad, ja patiešām būšu noderīgs komandai. Man nevajag rekordu "ķeksītim" un nevajag arī sasniegt 500 spēļu robežu, izejot laukumā spēli pēc spēles pāris minūtes pirms tās beigām vai kompensācijas laikā, lai tikai atzīmētos spēles protokolā. Patīkami bija pēc spēles Salaspilī saņemt sirsnīgus apsveikumus no Igora Korabļova. Vēlme spēlēt man vēl ir, un tikai ceļgala savainojums, kas tika gūts vēl Liepājas komandā (ar FK "Liepāja" Afanasjevs 2015. gadā kļuva par Latvijas čempionu, Liepājā viņš spēlēja no 2012. līdz 2018. gada sezonai – A.K.), traucē to darīt pilnvērtīgāk – viena meniska man praktiski vairs nav... Pāris reizes gadā celī jāšpricē, arī pretsāpju līdzekļi dažreiz jālieto. Turpināšu trenēties, centīšos tikt komandas sastāvā, un tad jau redzēs, cik spēlēs vēl piedalīšos."