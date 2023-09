Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, "VEF Rīga" komandai pieaudzis budžets

"Vairāk nekā 90% no finansējuma ir no privātajiem atbalstītajiem. Tāpat esmu priecīgs par esošo sadarbību ar RSU, kā arī šogad sāksim sadarbību ar "Basketbola klasi", šīs sadarbības ietvaros esam atjaunojuši arī Jevgēņija Kisiela stipendiju, kur nodrošināsim 500 eiro dāvanu karti katrā klašu grupā, sākot no 5. līdz 12. klasei, tieši par labām sekmēm mācībās. No šīs dienas iespējams iegādāties biļetes uz mūsu mājas spēlēm."