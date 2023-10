Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Abi nedrīkst zaudēt punktus…

Abi līderi guva uzvaras, un to spēles bija no kategorijas "nedrīkst zaudēt punktus". Liepājas komandai pēdējo desmit dienu laikā jau trešo reizi nācās spēlēt Rīgā ar vienu no līderiem – vispirms divreiz ar "Riga FC" (Latvijas kausa izcīņas pusfinālā un čempionātā), bet tad ar RFS komandu (čempionāta ietvaros). Visās trijās spēlēs FK "Liepāja" zaudēja. RFS komandai – ar 1:3. RFS uz diennakti kļuva par līderi, bet liepājnieki neuzlaboja savu situāciju cīņā par trešo vietu vai kaut ceturto vietu, kas arī dos tiesības nākamsezon spēlēt UEFA Konferences līgas kvalifikācijā. Nevienā no trim spēlēm liepājnieki laukumā neizskatījās bezcerīgi, kaut vienā no trim minētajām spēlēm viņi varēja arī nezaudēt, bet tomēr – piekāpās. RFS komandu liepājnieki virslīgā nespēj uzvarēt jau 12 spēlēs pēc kārtas…