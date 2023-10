Foto ⟩ Eiropas Sporta nedēļā Latvijā – teju 400 pasākumos vairāk nekā 50 000 dalībnieku

Joprojām, līdz pat oktobra beigām, ikvienam ir iespēja pārbaudīt savas orientēšanās prasmes, apmeklējot kādu no divdesmit Latvijas pilsētās izvietotajām orientēšanās distancēm (www.beactive.lv/takas). Šīs distances pieejamas jebkurā laikā un tajās var doties pastaigā, skrējienā vai izbraucienā ar velosipēdu – individuāli vai komandā. Šo iespēju izmantot aicina arī viens no šī gada #BeActive vēstnešiem, Latvijas gaisa kuģošanas pionieris un Latvijas orientēšanās kustības leģenda Gunārs Dukšte: "Dzīvība ir kustībā. Tās nozīmīgumu labi apzinos, lai arī ne vienmēr to izdodas ievērot. Taču būtiskākais ir – sākt. Sev piemērotu veidu, kā izkustēties, var atrast vienmēr – ja nevari skriet, vari soļot, ja nevari soļot, tad vari peldēt, ja nevari peldēt, varbūt brauc ar riteni! Mani no senām dienām kustēties iedvesmojis Reiņa Kaudzīša teiciens – kalpini miesu, strādini garu!"