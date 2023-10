Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Neizmantoto iespēju dienas

Būtu tikai likumsakarīgi, ka komanda, kas pirmo reizi vēsturē kļūst par čempioni un iekļūst UEFA Čempionu līgas kvalifikācijā, pastiprina sastāvu, kļūst ja ne ievērojami spēcīgāka, tad noteikti ne vājāka. Ar "Valmiera FC" tā nenotika un tikai viens cilvēks acīmredzot zina, kāda tad viņa biznesā ir Valmieras komandas loma un kā domāts to attīstīt. No otras puses – ja savulaik Isenegers nebūtu pārņēmis Valmieras komandu, tad diezin vai tā būtu kļuvusi par čempioni un tiktu līdz spēlēšanai Eiropas kausu izcīņā. Vai tā nebija arī pērn, kad Valmiera kļuva par čempioni? Tamlīdzīgi bija, tamlīdzīgi bija jau tad, kad komandas galvenais treneris bija Tamazs Pertija (bija spēlētāji, kurus trenerim vajadzēja, bet komandas īpašnieks tos neļāva paturēt). Pērn bija bija pavisam cita komanda sastāva ziņā, tai līdz ar to bija pavisam cits sniegums, tad viss bija labi, visi bija "uz viļņa" un to tā neizjuta.