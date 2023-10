Foto ⟩ Dārziņš par 3x3 hokeju: Tas ir kaut kas dinamisks

"Paldies puišiem par pirmo treniņu, viņi bija ļoti atsaucīgi. Visu jauno informāciju uzsūca kā sūklīši. Var just, ka viņi ir sagatavoti, arī sezona ir ieskrējusies. Ļoti produktīvi aizvadījām pirmo sanākšanu kopā. Trīs pret trīs hokejs – ļoti interesanta lieta," pēc pirmā treniņa sacīja Dārziņš.

"Spēles situācijas ļoti ātri mainās. Hokejs vispār ir interesants sporta veids. Ja viens posms no ķēdes tiek izņemts, pretinieks par to tevi sodīs. Protams, slidošana ir ļoti svarīga. Bez galvas uz pleciem mēs arī neko neizdarīsim. Būs slidošana, būs galva – būs momenti. Kā mēs varam izmantot iespējas? Rokām ir jāstrādā. Līdz ar to nepieciešama arī tehnika."