NHL sezonas starts: komandu sastāvos četri Latvijas hokejisti

Tiesa, ar to nebeidzās "Blue Jackets" likstas ar galvenā trenera amatu, jo trīs dienas pirms treniņnometnes sākuma Bebkoks atkāpās no amata. Kanādietis pameta galvenā trenera posteni pēc tam, kad klajā nāca informācija par to, ka treneris no spēlētājiem pieprasījis ģimenes foto un aplūkojis tos televizora ekrānā caur "Apple" "Airplay" aplikāciju, tādējādi pārkāpjot spēlētāju tiesības uz privātumu.