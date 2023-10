Latvijas U-21 futbola izlase Jelgavā EČ kvalifikācijas spēlē zaudē Īrijai

Latvija ar 1:2 (0:1) zaudēja vienaudžiem no Īrijas.

Rezultātu īri atklāja 15. minūtes beigās pēc brīvsitiena no laukuma kreisās puses. Pēc centrējuma mājinieku soda laukumā Mohameds Lavals ar galvu sita, bumbai atsitoties pret pārliktni un atlecot laukumā, kur to no vārtsarga laukuma vārtos raidīja Ārmstrongs Okoflekss.