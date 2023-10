Lomažs rezultatīvs Turcijā, gūstot trešdaļu no komandas punktiem

Lomažs, spēlējot 35 minūtes un 34 sekundes, grozā raidīja četrus no deviņiem divpunktu metieniem, piecus no deviņiem tālmetieniem un astoņus no deviņiem soda metieniem, izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, atdeva piecas rezultatīvas piespēles, pieļāva trīs kļūdas, četrreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja negatīvu +/- rādītāju -6 un atzīmējās ar 26 efektivitātes koeficienta punktiem.