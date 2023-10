"Zemgale"/LBTU hokejisti iekļūst Kontinentālā kausa trešajā kārtā

Trešās kārtas E grupas sacensībās, kas norisināsies Francijas pilsētā Grenoblē, iekļuva C grupas uzvarētāja. E grupā vietu jau nodrošinājusi Kārdifas "Devils" no Lielbritānijas, Astanas "Nomad" un mājiniece Grenobles "Les Brleurs De Loups". Pa divām labākajām pusfinālu komandām iekļūs finālturnīrā, kas no 12. līdz 14. janvārim notiks vienas no finālturnīra dalībnieču mājvietām.