Ābols: Vēlamies iekļūt IIHF Kontinentālā kausa finālturnīrā

"Zemgale"/LBTU savā laukumā Kontinentālā kausa otrajā kārtā C grupā ar 3:1 pārspēja Rumānijas čempioni Brašovas "Corona", otrajā mačā tikai ar 2:1 pieveica Lježas "Bulldogs" no Beļģijas, bet noslēdzošajā spēlē svētdien ar 4:1 apspēlēja Slovēnijas komandu "Celje".

"Pirms turnīra "uz papīra" nopietnākie pretinieki bija Brašovas vienība, taču kā redzējām arī slovēņi nebija no vieglākajiem oponentiem," par aizvadīto turnīru sacīja Ābols.

C grupā pirmo vietu ar trīs panākumiem ieņēma "Zemgale"/LBTU, divas uzvaras izcīnīja "Corona", "Celje" tika pie viena panākuma, kamēr "Bulldogs" zaudēja visos trijos mačos.

"Zemgale"/LBTU trešās kārtas E grupas sacensībās, kas no 17. līdz 19. novembrim norisināsies Francijas pilsētā Grenoblē, tiksies ar Kārdifas "Devils" no Lielbritānijas, Astanas "Nomad" no Kazahstānas un mājinieci Grenobles "Les Bruleurs De Loups".