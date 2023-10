Noskaties ⟩ Pūls "uguņo", Karijs trāpa uzvaras metienu, Vembanjama "atmostas" otrajā puslaikā

Vembanjama pirmajā puslaikā no spēles netrāpīja visus piecus metienus, toties realizēja septiņus no astoņiem soda metieniem. Otrajā puslaikā viņš grozā raidīja trīs no pieciem metieniem, maču noslēdzot ar 15 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem.

Pūls trīs ceturtdaļās realizēja desmit no 19 metieniem no spēles, tajā skaitā sešus no 12 tālmetieniem, kā arī 15 no 16 soda metieniem. Ņujorkiešiem Džūliuss Rendls guva 29 punktus un izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, bet Rovens Aleksandrs Berets šajās ailēs sakrāja 19+7.