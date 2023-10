Zorikam 26 punkti uzvarētā Turcijas čempionāta spēlē

Zoriks, spēlējot 36 minūtes un 11 sekundes, realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, četrus no sešiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Tāpat latvietis izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva četras rezultatīvas piespēles, pieļāva divas kļūdas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+19) un 29 efektivitātes koeficienta punktus.