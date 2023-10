Kas jauns futbolā? Runā Kreipāns: Bez "neko nevajag" spēlēm – līdz finišam

FK "Liepāja" un FK "Auda" smagā pielijušā laukumā spēlēja neizšķirti 1:1, kas visvairāk nāca par labu ... Valmieras komandai. Liepājnieki valmieriešiem līdz ar to tikai pietuvojās, bet "Auda" neatrāvās vēl tālāk, turklāt Valmieras komandai vēl bija priekšā spēle ar "Super Nova" un līdz ar abu tiešo konkurentu neizšķirtu savstarpējā spēlē deva iespēju panākt punktu skaita ziņā "Audu" un apsteigt to labāku rezultātu dēļ savstarpējās spēlēs (katrai komandai pa uzvarai un divi neizšķirti, taču valmieriešiem labāka vārtu starpība savstarpējās spēlēs). Liepājā viesi varēja izvirzīties vadībā, turklāt mājinieki tad jau spēlēja mazākumā (senegālietim Bakarī Sanē otrs brīdinājums), taču brazīlieša Režinaldu Ramiresa 11 m soda sitienu atvairīja vārtsargs Dāvis Ošs. Pēc 9 minūtēm vadībā jau bija liepājnieki (beļģis Anrī Staničs). Uzvara Liepājas komandai būtu ļāvusi vismaz līdz nākamās dienas pievakarei apsteigt Valmieru un būtu krietni uzlabojusi izredzes "aizķerties" kaut vai četriniekā (Eiropas kausi), taču 73. minūtē Brahima Oattara no Kotdivuāras guva savus pirmos vārtus virslīgā un panāca 1:1. Trīs no abu komandu savstarpējām spēlēm virslīgā šosezon beidzās neizšķirti 1:1, bet vienā spēlē ar 4:0 uzvarēja liepājnieki.