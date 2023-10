Vācijas Peldēšanas federācija maksās kompensāciju seksuālā vardarbībā cietušajam daiļlēcējam

Lai izvairītos no ilgas tiesāšanās, abas puses panākušas vienošanos par kompensācijas izmaksu, pirmdien paziņoja Hempela advokāts Tomass Zummerers un DSV.

Pagājušajā gadā Hempels raidsabiedrības ADR dokumentālajā filmā atklāja, ka laika posmā no 1982. līdz 1996. gadam treneris viņu seksuāli izmantoja. DSV par to esot zinājusi kopš 1997. gada, taču no federācijas puses neesot bijis nekādas rīcības.