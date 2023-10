Okongvu vienojas ar "Hawks" par četru gadu līgumu

Okongvu kļuva par 14. un pēdējo spēlētāju no 2020. gada drafta ar ko pagarināts līgums pēc iesācēja vienošanās beigām. Pagājušajā sezonā Okongvu laukumā devās 80 mačos, no kuriem 18 uzsāka pamatsastāvā. Viņa rēķinā vidēji 9,9 punkti un 7,2 izcīnītas atlēkušās bumbas zem groziem, kas ir viņa NBA karjeras labākie rādītāji.

Tikmēr "Hawks" nepagarināja līgumu ar 2020. gada drafta 19. numuru Sadiku Beju, kurš pēc šīs sezonas kļūs par ierobežoti brīvo aģentu līdzās Imanuelam Kviklijam (2020. gada draftā 25. numurs) no Ņujorkas "Knicks, Patrikam Viljamsam (4. numurs) no Čikāgas "Bulls", Obi Topinam (8. numurs) no Indiānas "Pacers" un Džeimsam Vaizmenam (2. numurs) no Detroitas "Pistons".