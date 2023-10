Šiliņš gūst 20 punktus komandas uzvarā FIBA Eiropas kausa spēlē

vienu no trim divpunktu metieniem, trīs no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā arī piecas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, četras piezīmes, četras kļūdas, divas pārķertas bumbas, divi bloķēti metieni, kā arī +/- rādītājs -11 un efektivitātes koeficients 14.