Latvijas futbola izlase FIFA pasaules rangā pakāpjas par četrām pozīcijām

Igaunijas izlase noslīdējusi par trim pozīcijām zemāk uz 118.vietu, bet Lietuvas valstsvienība no 143.vietas pakāpusies uz 134.pozīciju.

No Latvijas futbola izlases pretiniecēm 2024.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijā rangā visaugstāk - desmitajā vietā - ir Horvātija, Velsa ieņem 28.pozīciju, Turcija ir 42., bet Armēnija atrodas 95.vietā.

FIFA ranga pirmajā piecniekā izmaiņu nav, un pirmo vietu joprojām ieņem Pasaules kausa ieguvēja Argentīna, kurai seko Francija, Brazīlija, Anglija un Beļģija. No astotās uz sesto vietu pakāpusies Portugāle, septītā joprojām ir Nīderlande, no desmitās uz astoto vietu kāpumu veikusi Spānija, Itālija saglabā devīto vietu, bet no sestās uz desmito pozīciju noslīdējusi Horvātija.