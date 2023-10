Noskaties ⟩ Dončičs gūst 49 punktus, Vembanjama izcīna pirmo uzvaru NBA

Dončičs guva 49 punktus, tai skaitā iemetot izšķirošo trīspunktnieku 26,1 sekundi pirms spēles beigām. Viņš trāpīja septiņus no 11 divpunktu metieniem, deviņus no 14 tālmetieniem un astoņus no desmit soda metieniem, kā arī sakrāja desmit atlēkušās bumbas un septiņas rezultatīvas piespēles. Nākamais rezultatīvākais komandā ar 19 punktiem bija Tims Hārdevejs.