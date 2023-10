Zoriks ar rezultatīvu sniegumu Turcijā kaldina komandas uzvaru papildlaikā

Zoriks 39 minūtēs un 46 sekundēs laukumā realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, četrus no astoņiem tālmetieniem un sešus no septiņiem soda metieniem. Tāpat latvietis izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, sakrāja divas rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, vienu pārķertu bumbu un četras personiskās piezīmes, kā arī spēli beidza ar +/- rādītāju +14 un efektivitātes koeficientu 18.