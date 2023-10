Video ⟩ "Auda" un "Liepāja" izcīna uzvaras virslīgas mačos

Vārtus mājinieki guva 36.minūtē, kad savu vārtu priekšā Ivans Koškošs tā vietā, lai pēc iespējas tālāk no saviem vārtiem aizsistu vārtsarga Frenka Orola atsisto bumbu, centās to apstrādāt. Bumbu pārķēra mājinieki un Muamadū Diavs no kreisās soda laukuma puses raidīja bumbu vārtos - 1:0.